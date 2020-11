$!Imponen medida de coerción contra implicados en el robo a sucursal bancaria en Santiago

El juez de la Oficina de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago impuso 18 meses de prisión contra dos y garantía económica contra otro, de los seis implicados en el robo perpetrado en la sucursal del sector Las Colinas, de Santiago, del banco Santa Cruz, donde sustrajeron 3,800 dólares y un millón 286 mil pesos.

El magistrado Cirilo Salomón envió a prisión a Wally Benjamín Gell Núñez, de 42 años, y Rafi Fermín Castro Ramos, de 35.

Mientras que José Roberto Tolentino Olivo deberá pagar una fianza de dos millones de pesos a través de una compañía aseguradora.

Además, Olivo, quien en su defensa alega que transportó a los atracadores como taxista, tiene impedimento de salida del país y deberá presentarse a la Fiscalía de Santiago los días 20 de cada mes hasta que concluya el proceso.

Otras tres personas vinculadas al robo están prófugas.

La captura de los presuntos atracadores y la recuperación de gran parte del dinero sustraído se produjo luego que agentes policiales y el Ministerio Público realizaron varios allanamientos en Santiago y La Vega.

En una de esas intervenciones fue en la casa de Castro Ramos en la calle Salvador Beato, La Vega, a quien se le ocupó la suma de RD$403 mil pesos y mil dólares en efectivo.

A Ramos se le ocupó también el revólver marca Taurus, calibre 38, serial No. JC284269, otro de marca no legible, calibre 38, serial 072317 y la pistola Arcus, calibre 9 milímetros, serial No. 23CD500118 y una porción de marihuana, envuelta en una funda plástica transparente.

Las autoridades afirman que del dinero robado solo restan 100 dólares y 300 mil pesos por recuperar.