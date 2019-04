$!César Mella analiza pederastas: “No hay perfil que los identifique”

¿Cómo identificar a un abusador?

A juicio de Mella no es tan fácil. “No existe una tipificación, entre José WesoLowki, Pablo Ross y Kanqui lo único que se puede concluir es que eran personas respetadas, queridas y admiradas. No hay un perfil que no sea el de un ser humano que se comporta de forma ‘normal’, claro está siempre está el poder y la capacidad de seducción, de sugestionar y convencer a un inocente, porque son gente inteligente. Por lo que tienen la capacidad de escabullirse por su doble moral”, argumentó. En cuanto a la víctima, si es un menor “a veces el victimario le convence de que no está haciendo mal”.