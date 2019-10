$!Imputados de Odebrecht no tienen impedimento de hacer política con miras a las primarias

Varios de los imputados por los sobornos de Odebrecht en el país tendrán el resto de la semana libre y podrán participar en las actividades propias de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM), organizaciones que trabajan a toda marcha con miras a las elecciones primarias que se realizarán este domingo 6 de octubre.

Uno de ellos es el senador por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la provincia San Cristóbal, Tommy Galán, quien inscribió su candidatura para repetir por la misma plaza. Aunque Galán está acusado de soborno, prevaricación, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, entre otros cargos, la Constitución le permite realizar actividades políticas con toda libertad.

El artículo 69 de la Constitución de la República en su numeral 3, establece que toda persona tiene el derecho a que se presuma su inocencia y ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable. Galán es de la corriente del presidente Danilo Medina.

Otro de los imputados que forma parte del PLD, y que podría estar en actividad política es el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, del equipo de Leonel Fernández. A Díaz Rúa el Ministerio Público le imputa haber recibido soborno, prevaricación, falsedad en escritura pública, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. También de presentar un patrimonio exorbitante que no se puede justificar con los salarios recibidos como director del Inapa y ministro de Obras Públicas.

Al imputado Andrés Bautista, aunque no se le ha visto de manera activa en actividades políticas últimamente, es miembro del PRM y no está impedido de participar en actos proselitistas de cara a las primarias. A Bautista se le acusa de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. También de intervenir en la aprobación del financiamiento de obras durante los años en que fue presidente del Senado, falsear su declaración jurada de patrimonio y movilizar millonarias sumas de dinero en cuentas no declaradas.