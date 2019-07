$!Imputados por Odebrecht recurrieron en apelación

Imputados y delitos

Los enviados a juicio son Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón, y a Juan Roberto Rodríguez Hernández, quienes son acusados de beneficiarse de los US$92 millones que la empresa brasileña Odebrecht admitió que pagó de sobornos en el país para obtener contratos de obras.

El Ministerio Público no apeló el descargo de Jesús -Chú- Vásquez por insuficiencia de pruebas.

El grupo es acusado de incurrir en los delitos de sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos, sancionados por la Ley No. 448-06 sobre Sobornos en el Comercio y la Inversión, el Código Penal Dominicano, la Ley No, 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico de Drogas y Sustancias Controladas, y la Ley No. 82-79 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.