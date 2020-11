$!Investigación Odebrecht 2.0 no irá a juicio actual, precisa director de la Pepca

La ampliación de la investigación por los US$92 millones en sobornos que la empresa Odebrecht pagó en el país no irá al proceso de juicio de fondo que se conoce en un tribunal ordinario contra seis imputados, precisó ayer el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.

El magistrado se refería a la llamada investigación Odebrecht 2.0 que ha emprendido el Ministerio Público -de la que aún no se han dado detalles sobre su avance ni nombres-, en respuesta a una solicitud hecha por la defensa del imputado Andrés Bautista en el sentido de que las juezas pospongan el conocimiento del caso hasta tanto se realice una investigación suplementaria.

“El Ministerio Público ha dicho al país que habrá una ampliación de la investigación del caso Odebrecht, de hecho, ha dicho que habrá un Odebrecht 2.0. Ahora bien, ¿el fruto de esa investigación vendrá a este proceso? No, pero es que no es posible, salvo las excepciones que establece la norma”, explicó Camacho. “¿Por qué no es posible? Porque a partir de que el Ministerio Público presenta acusación, rige el principio de inmutabilidad del proceso”.

“Salvo las propias excepciones que establece la norma, a este proceso no pueden entrar ni hechos nuevos ni evidencias nuevas”, reiteró en la audiencia en la fase preliminar.

El magistrado indicó que, si no fuera por las excepciones, el fruto de la investigación que está realizando el Ministerio Público irá a otro proceso con otras personas. “Y si en esa investigación hubiera hechos que implicaran a algunos de estos acusados, de todas maneras, tendrían que primero ser diferentes a estos, y segundo, tendrían que ir a otro proceso, no a este proceso, porque este tribunal (...) está apoderado por unos hechos y una calificación jurídica y unas evidencias que están contenidos en el auto de apertura a juicio que da origen a este tema”, agregó.

La magistrada Gisselle Méndez, presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito, que conoce el juicio de fondo, precisó también que no se puede hablar ampliar la acusación.

En la audiencia, Méndez leyó el artículo 322 del Código Procesal Penal, que indica que en el curso del juicio el Ministerio Público o el querellante pueden ampliar la acusación, con la inclusión de un nuevo hecho o una nueva circunstancia surgidos durante el debate que modifica la calificación legal, constituye una agravante o integra un delito continuo.

“En este momento procesal no podríamos hablar del surgimiento de algún supuesto de ampliación de la acusación pues, como acabamos de ver y como acabamos de leer, esto está reservado para el debate”, comentó.

El juicio de fondo que se sigue a Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista, Tommy Galán y Roberto Rodríguez no ha llegado a la etapa de presentación de la acusación del Ministerio Público porque el tribunal ha tenido que conocer incidentes presentados por las defensas, entre estas que se conozca en otra sala para que haya más distanciamiento físico ante el COVID-19.