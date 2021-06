$!Jean Alain sobre la Operación Medusa: “Este caso es un verdadero sancocho”

El exprocurador Jean Alain Rodríguez consideró como barbarie las acciones iniciadas por el Ministerio Público en su contra, asegurando que nunca ha sido llamado por las autoridades a declarar sobre caso alguno.

“Lo que han hecho con un servidor es un acto de arbitrariedad, abuso y persecución, porque si te interesa la verdad, por qué no me llamas, por qué no me citas, en vez de estar allanando para distraer la atención de otras situaciones que afectan al país”, dijo Rodríguez al ser entrevistado por el programa El Gobierno de la Mañana, de la Z101.

Rodríguez indicó que se encontraba en el interior del país, aunque no identificó el lugar, cuando se produjeron los allanamientos del lunes en la noche.

“Como hombre libre puedo estar en cualquier parte del país o del mundo. Me encontraba en el interior atendiendo asuntos personales. Estoy bajando a la capital, me veré con los consultores y asesores y hoy me presentaré voluntariamente porque nadie me ha llamado”, señaló el ex funcionario público.

El ministerio público informó este martes que lanzó la Operación Medusa, en la que se acusa a Rodríguez y otros de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.

“Este caso es un verdadero sancocho, porque así lo están llamando ellos. Lo que ellos están haciendo es un verdadero daño. ¿En qué se basan sus planteamientos para engañar a un juez?”, manifestó.

El exprocurador hizo un llamado a la población a que "observen el proceso".

"Obsérvenlo detenidamente, porque no hay nada que se pueda ocultar más allá que el sol, la luna y la verdad que salen a flote”, indicó.