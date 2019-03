$!Juez Modesto Martínez a Fran Soto: “Soy independiente y por ser como soy usted sabe todas las que me han pasado”

“Sin una justicia independiente no vamos a tener país nunca”, respondió Modesto Martínez Mejía, juez de la Corte de Apelación de la jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, a la diputada Josefa Castillo durante su entrevista como aspirante a integrar la Suprema Corte de Justicia.

Modesto Mejía, quien fue enfático en criticar la falta de independencia judicial y las vicisitudes que pasan los magistrados que actúan de manera independiente, dijo al secretario del Consejo Nacional de la Magistratura, Fran Soto, que él conoce lo que le ha pasado por ser un magistrado “rabiosamente independiente”.

“Yo soy un juez independiente y por ser como soy usted mismo sabe todas las cosas que han pasado conmigo en el sistema” respondió cuando Soto Sánchez le preguntó qué impide a los jueces ser jueces independientes y transparentes.

El senador le cuestionó por la publicación que hizo en un medio de circulación nacional, titulada “Institucionalidad vs cofradía, una respuesta a la Finjus”, en donde criticaba el hecho de que la Fundación Institucionalidad y Justicia anunciara que proponía a Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Judicial, como presidente de la Suprema Corte.

“Que se escoja al más idóneo, que se escoja al mejor... ¿Cuáles son las dificultades que tenemos hoy en día, en que no es posible hacer justicia porque las autoridades de control no propician justicia para los ciudadanos? La igualdad real es difícil que se materialice, la igualdad de oportunidad tampoco, no importa el escenario al que vaya el ciudadano común con alguien conectado con el poder, el ciudadano común no cuenta”, puntualizó el juez.

“Censuraba el hecho de que una organización que lucha por la institucionalidad antes de que se lleve a cabo un concurso como este, este hablando de alguien para presidir la la Suprema Corte de Justicia. Eso yo lo vi muy vergonzoso porque se supone que no se sabe cuáles serán los jueces elegidos y luego dentro de los elegidos, cómo saber cuál es el más capaz”, refirió respecto a la publicación.

Refirió que en su libro “El salto, la redención” habla claramente de que la subcultura del país es que solo los amigos de políticos o allegados tiene oportunidad para ocupar puestos importantes sin importar la preparación.

“Esa ha sido la cultura, de manera que cada vez que se abre un espacio como este (convocatoria pública al Consejo Nacional de la Magistratura) por eso digo: es una oportunidad. Yo no puedo acusar a este consejo de que va a ser lo mismo, reitero. Siempre es una oportunidad de que las cosas se hagan bien en este país”, refirió al nuevamente decir que una entidad que aboga por la institucionalidad no puede proponer nombres para nada, sino que se debe escoger al más idóneo.