$!Juez niega libertad a pastor dominicano que asesinó esposa en NY

NOTA DEL EDITOR: Esta nota ha sido editada a las 10:08 am para indicar que Kenneth Grand, hijo de la víctima, no es hijo biológico de Víctor Mateo, quien cometió el homicidio y que Kenneth Grand no ha creado una campaña en Instagram denominada @Bronxdefenders, todo lo contrario. Grand ha criticado el accionar de Bronxdefenders quienes han liberado a tres de 18 personas.

Un juez de la Corte Suprema Estatal, en El Bronx, negó ayer la libertad humanitaria al pastor dominicano Víctor Mateo, de 63 años de edad y en riesgo de contagiarse con el coronavirus en la cárcel de Rikers Island en Queens.

Mateo interceptó a su esposa Noelia Mateo en octubre de 2019, chocándola con su vehículo y, cuando ella cayó, la arrastró a la calle y, frente a los nietos y numerosos vecinos, la mató a machetazos, en uno de los crímenes más brutales de violencia doméstica del año pasado.

El pastor, quien era el líder de la iglesia Redeemer Church, huyó a Pensilvania, escondiéndose donde familiares, y allí fue capturado por oficiales del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshalls) y detectives de ese estado y Nueva York.

Luego fue traído a El Bronx, donde es acusado de varios cargos por asesinato en primer grado y posesión criminal de un arma, que era el machete.

Mateo formaba parte de un grupo de 18 presos de la prisión de Rikers Island, de los cuales, el juez Martin Marcos liberó tres.

Grand declaró en su cuenta de Instagram: "Como algunos de ustedes saben, mi madre fue brutalmente asesinada hace unos meses frente a sus nietos a plena luz del día en el Bronx por su abusivo ex esposo. Un hombre muy peligroso que amenazó a mi familia cuando mi madre lo dejó. Ahora The Bronx Defenders quieren liberarlo entre otros delincuentes debido a COVID-19.

Debería darte vergüenza @bronxdefenders! Esto es inaceptable, no solo porque mi querida madre merece justicia y nadie se molestó en contactarnos para discutir esta locura. Simplemente fueron directamente a la corte. Sin mencionar el hecho de que toda mi familia está asustada y atravesando el infierno nuevamente mientras se enfrenta a esta pandemia.

¡Escucha NYC! No podemos permitir que esto suceda porque estamos hablando de liberar a más de una docena de prisioneros. Esto no es seguro para nuestra comunidad, pero los Defensores del Bronx están más preocupados por los presos condenados por enfermarse. ¿Hemos perdido la cabeza?

Por favor, necesito que todos ustedes ME AYUDEN a compartir esta publicación y etiquetar a cualquier reportero de noticias, influencer o abogado criminal que puedan. Mi familia necesita medios y apoyo legal con urgencia. Necesitamos actuar AHORA antes de que el juez tome la decisión mañana, miércoles 8 de abril."