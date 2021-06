$!Jueza decidirá coerción este viernes contra 10 acusados “Operación 13”

Colaboración acusados

“Las medidas de coerción que ha solicitado el Ministerio Público son proporcionales a las participaciones de cada uno de los imputados en los hechos. Al peligro de fuga y al peligro procesal, pero... sobre todo, a la colaboración de cada uno de los imputados”, manifestó el procurador adjunto, Wilson Camacho, a su salida del Palacio de justicia después de más de ocho horas en la sala de audiencias.

“Cada vez que una persona ha colaborado, a consecuencia se le ha variado la solicitud de medida de coerción como la domiciliaria y esperamos que el pedimento sea acogido por la jueza. Mañana cuando se lea la decisión de la jueza ustedes se darán cuenta cuál ha sido el tratamiento del Ministerio Público”, indicó Camacho.

A Luis Dicent, exadministrador de la Lotería, a quien el Ministerio Público le sindica como el cabecilla del presunto entramado mafioso, durante todo el proceso ha aprovechado sus salidas de receso al baño vociferar alegatos que entiende a la prensa.

La primera vez dijo: “Vine por justicia y me convirtieron en el jefe de una banda de criminales” y luego voceó: “¿Que me quieren hacer daño? ¡Qué gracioso! Me están haciendo daño”.

Luego de esas declaraciones de Dicent, el abogado de tres de los imputados en el fraude al órgano de juegos, Plutarco Jáquez, expresó que el exadministrador de la entidad, Luis Maisishell Dicent, no puede “hacerse el pendejo”.

“El departamento de quejas y querellas no es ese tribunal. Es en otra puerta. Él sabe que él no vino aquí a quejarse, él tiene cuatro días preso, que no se haga el pendejo porque él sabe que vino a conocer una medida de coerción”, enfatizó Jáquez, al tiempo que dijo que fueron Dicent y Williams Rosario, expresidente de la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca) quienes orquestaron el fraudulento sorteo del uno de mayo que causó pérdidas estimadas en RD$500 millones y US$5 MM a las bancas de lotería.

A los imputados se les acusa de haber formado una asociación de malhechores que cometió estafa, sobornos, lavado de activos y otros delitos, conforme a la solicitud de medida presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.