$!Julio César Valentín deplora fallo del juez Ortega Polanco en caso Odebrecht

El senador de esta provincia por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Julio César Valentín, deploró este viernes que el juez Francisco Ortega Polanco enviara a juicio de fondo a congresistas por los sobornos que pagó a funcionarios dominicanos la empresa brasileña Odebrecht.

A su juicio, un legislador no tiene incidencia para sobrevaluar obras.

“A mí no me parece bien que una persona que haya pasado por el Congreso, donde no se construye, tenga que aparecer en el expediente”, consideró el senador.

Este viernes, el juez Francisco Ortega Polanco envió a juicio de fondo a Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, el senador Tommy Alberto Galán Grullón, y a Juan Roberto Rodríguez Hernández, quienes son acusados de beneficiarse de los US$92 millones que la empresa brasileña Odebrecht admitió que pagó de sobornos en el país para obtener contratos de obras. Fue eximido del expediente el presidente del Senado, Jesús -Chú- Vásquez.

Julio César Valentín, exdiputado, fue excluido del expediente que inicialmente elaboró el Ministerio Público por los sobornos que la empresa extranjera pagó a funcionarios y legisladores.