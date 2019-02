$!Jurisdicción privilegiada vuelve a ser tema de debate en caso Odebrecht

El tema de la jurisdicción privilegiada en la Suprema Corte de Justicias vuelve al debate en la audiencia preliminar del caso Odebrecht.

Durante la presentación de sus medios de defensa a la imputación de soborno, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y prevaricación imputados al exsenador Andrés Bautista García, los abogados iban a argumentar respecto a la incompetencia del juez Francisco Ortega Polanco en conocer lo referente al imputado, en razón de que no existe conexidad entre lo que le atribuyen y los señalados al senador Tommy Galán, pero fueron objetados por el Ministerio Público.

El procurador de corte de apelación, Wilson Camacho, objetó el discurso de Antoniano Peralta basado en que el juez Ortega ya había ordenado el cierre de los debates y decidió reservarse el fallo de ese incidente para cuando se concluyan los debates respecto a la acusación.

Los planteamientos del procurador Camacho fueron acogidos por el juez, quien además argumentó que ese aspecto adquirió el carácter de la cosa juzgado por lo que advierte a la defensa de Bautista que pueden argumentar sobre la presunta falta de conexidad entre los dos imputados, pero no hacer pedimentos en ese sentido.

Esa decisión fue objetada por Carlos Salcedo y Thiaggo Marrero, quienes explicaron que el juez al reservar el fallo sobre ese incidente dijo no estar en condiciones de emitir una decisión porque no se había presentado la acusación y como ya se presentó, el escenario varía y ahí el juez puede determinar la conexidad o no entre los hechos atribuidos al senador Galán y los señalados a Bautista.

El juez de la Instrucción Especial se encuentra ponderando el recurso de oposición.