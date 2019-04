Kanqui sale brincando y celebrando de la audiencia que lo mandó por tres meses a prisión

Luego de que el Cuarto Juzgado de la Instrucción, fungiendo como Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, le dictara este viernes tres meses de prisión como medida de coerción, Kelvin Francisco Núñez Morel, conocido como el payaso Kanqui, salió de la audiencia dando saltos de alegría. El hombre está imputado de violación y abuso sexual contra varios menores.

Al ser cuestionado por los periodistas dijo que estaba “celebrando” porque durante la audiencia se había demostrado su inocencia de los hechos que se le imputan.

El Ministerio Público lo imputa de violación, agresión y acoso sexual en contra de varios menores de edad, que ahora son adultos, con edades que oscilan entre los 22 y 27 años. En el expediente hay cuatro personas, cuyos nombres se han omitido para preservar su intimidad.

La entidad le otorgó la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 330 331 y 333-2 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley No. 24-97, que tipifican y sancionan los citados delitos, así como el articulo 396 literales B y C del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.

“Estoy celebrando algo, miren, hay algo que tengo que decir. Gracias a Dios se ha demostrado que no tengo que ver con la red de pornografía, que no tengo nada que ver con eso. Se me acusaba sobre una red y la persona dijo que no tengo nada que ver”, acotó mientras era rodeado por decenas de personas. Se escuchaban mensajes de apoyo a su favor.

Sin embargo, en sus declaraciones, Núñez Morel hace alusión a una red de pornografía y el Ministerio Público lo acusa de otros hechos, como son agresión y acoso sexual en contra de varios menores de edad.

El imputado, que vestía un polo shirt oscuro y tenía una gorra en su cabeza, dijo también que esperaba que los medios de comunicación se hicieran eco de lo que había pasado en la audiencia y no se limitaran a informar solo de las cosas negativas del caso.

“Y yo espero que la prensa también se haga eco de eso, porque todo lo que han dicho son las cosas negativas”, agregó, mientras se escuchaban voces que coreaban repetidas veces su nombre artístico “Kanqui”, personaje a través del cual, supuestamente atraía a las presuntas víctimas en su programa de televisión y su empresa de organización de eventos.

Kanqui deberá cumplir la coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres.