$!La complicidad en los homicidios y otros delitos, ¿cómo se da y se castiga?

“Lex autem difficile non est lex”, es una expresión en latin que significa “la ley es dura, pero es la ley” y es usada por jueces al justificar una condena controvertida. Con la frase aducen que, aunque duela, la ley hay que aplicarla en todos los casos, incluso cuando perjudique al que está llamado a ejecutarla.

La reflexión viene luego de que sectores hayan cuestionado dos condenas emitidas por tribunales dominicanos relativas a acusaciones de complicidad, pero con resultados diferentes.

El primer caso se dio durante el fallo de la apelación del caso Emely Peguero y el cual fue objeto de disgusto en la sociedad, porque no fue acogida la solicitud del Ministerio Público de que ampliaran la condena de 5 a 20 años a Marlin Martínez por el asesinato de la adolescente Emely Peguero bajo acusación de complicidad. Los jueces no solo desecharon la solicitud del MP sino que redujeron la pena a la condenada. ¿El argumento? “que ella no actuó ni antes durante” la muerte de la adolescente.

El otro caso se trató de la madre de dos adolescentes que fue condenada a tres años de prisión, debido a que conocía que sus hijas eran abusadas sexualmente por su pareja, a la sazón padrastro de las menores, y no lo denunció. El hombre recibió una pena de 20 años de reclusión. En este caso, la mujer fue condenada con el cargo de “cómplice por omisión”. “Dejó que las cosas pasaran por omisión”, acotó el abogado al preguntársele sobre este expediente.

Las diferentes condenas llevan a preguntarse la forma en que se determina cuándo y cómo una persona puede ser considerada cómplice de un delito, homicidio o asesinato?

La respuestas a estas interrogantes están en el Código Penal Dominicano en los artículos 59, 60, 61, 62 y 63. El abogado Miguel Valerio dijo que hay varias tipologías de complicidades, pero que básicamente se determinan cuando la acción se comete “antes o durante” el hecho. Sin embargo, algunos casos se castigan como complicidades cuando algunas personas actúan luego del hecho, pero son casos muy específicos y se detallan muy bien en los artículos que los sancionan.

“Hay varias complicidades, pero las que se aplican a diario es el 59 y 60 del Código Penal, que tiene una tipología de complicidad, prácticamente el que facilita cualquier actividad delictiva es cómplice, el que manda a que se haga una actividad delictiva es cómplice, el que da instrucciones, o sea hay varias tipologías de complicidad”, explicó el abogado Miguel Valerio.