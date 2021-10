$!La defensa de diputado a su propuesta de disminuir pena a violación sexual entre parejas

Para justificar su criterio afirmó que para él la violación sexual “es la que se da en un asalto a una persona en la calle con la cual no tiene ningún tipo de relación y se llegó a una actividad no consentida con otra persona”.

Añadió que el maltrato físico o lo que le llaman relación sexual no consentida debe ser castigado, pero no con las mismas penas que una violación sexual.

“Ningún hombre debe tener relación sexual con su esposa, relación sexual con su pareja a la mala ni con violencia ni con intimidación ni con amenazas y eso debe ser castigado. No me van a decir a mí que me van a castigar a una persona porque se quite el condón con la esposa a 20 años de prisión”, analizó.

Cedeño considera que se ha producido mucha confusión sobre el tema por las “manipulaciones mediáticas” y las posiciones irresponsables de algunos legisladores que han querido vender la idea de que los comisionados le quitaron el castigo “a lo que han querido llamar como violación sexual entre pareja”.

Minutos antes de sus declaraciones la comisión bicameral que estudia el Código Penal había decidido retomar la redacción de ese proyecto de ley como estaba originalmente sancionada la relación sexual no consentida en pareja con 10 a 20 años de prisión.