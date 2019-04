$!¿La designación de Luis Henry Molina en la Suprema fortalece institucionalidad?

“Yo lo conozco desde que estaba en la escuela, que llegó jovencito. Y yo sé que Luis Henry no se prestaría a esa vagabundería que hay hoy con algunos jueces”, comentó un juez, de cuyo nombre Diario Libre hace reserva, durante un conversatorio antes de iniciarse las vistas públicas del CNM.

Desde antes de que fuera designado en la función, abogados, jueces y servidores judiciales que conocen su trayectoria como director de la Escuela Nacional de la Judicatura durante 12 años comentaban entre los corrillos que no dudan de su ética como servidor público aun habiendo sido un funcionario y activista político en las campañas electorales del presidente Danilo Medina.

El nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, definitivamente se ha convertido en el personaje de la semana. No solo por sus méritos como profesional y reconocido gerente, sino también por sus vínculos con el Partido de la Liberación Dominicana en momentos en que desde la sociedad civil dominicana y los escenarios internacionales se está abogando por el fortalecimiento de la institucionalidad y un sistema judicial independiente.

Durante su entrevista ante el Consejo Nacional de la Magistratura el consejero y senador por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, le cuestionó respecto a qué garantías de independencia judicial hay si él por su reconocida militancia en el PLD es elegido miembro de la Suprema Corte.

“Cada una de las funciones que he asumido, siempre lo he hecho con responsabilidad, con conciencia y con ética, pero además, de que el sistema de administración de justicia prevé la inhibición y la recusación para proteger a cada uno de los ciudadanos, o sea, yo creo en el ordenamiento institucional, yo creo en la Constitución de la República Dominicana, respeto la Constitución, creo en la ley, pero sobre todas las cosas me respeto a mí mismo y mi servicio a la ciudadanía”, le respondió Molina.