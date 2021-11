$!La lucha contra la violencia de género desde los hombres

Un hombre llega agitado a la recepción y pide hablar de manera urgente con algún periodista. Minutos después, la periodista que bajó las escaleras para escuchar una posible denuncia recibe una petición inesperada. “Vi la campaña que hacen contra la violencia. Necesito ayuda, no sé qué hacer. No la quiero matar”.

Sin simplificaciones

Hacerse consciente de que se es violento y reconocer la violencia ejercida es un proceso que no es simple ni se debe idealizar, señala, pero es posible. “El problema ha estado en que ellos saben que están equivocados, pero no saben por qué lo hacen y eso es lo que la terapia les permite descubrir. Descubrir los conflictos que traen de atrás, dónde aprendieron ese tipo de conducta, les permite descubrir sus miedos, donde anteponen esta conducta como un escudo”.

Factores en conducta violenta

Aclara que el alcohol y otras drogas no son causantes de las conductas violentas, sino detonadores. “Esa violencia puede ser más grave, más peligrosa, más dañina, al igual que con otras drogas, no solo el alcohol”. Apunta que, además, pueden entrar otras variables, como el consumo de pornografía. “Cuando una persona que tiene esas cuatro fuentes aprende a utilizar a las mujeres, a verlas como un objeto sexual, cuando las mujeres no acceden a sus pretensiones montan y diseñan campañas de ataque, de acoso y demás. Y eso puede pasar con la esposa, con la compañera de trabajo, en la calle”.

El abordaje

Entre los datos ofrecidos por el doctor Vergés, se indica que, de los casi 50 mil hombres referidos al centro, que tiene desde el año 2019 oficinas en las provincias de Santiago y San Juan, el 7% representa peligro de muerte para las mujeres, el 28% un riesgo moderado, “que es el que va de golpear y dañarla emocionalmente, pero sin ser peligro para la vida”; y el 65% tiene un bajo riesgo para la vida de las mujeres.

“Ahí es donde hay que intervenir, para que ese riesgo bajo (el 65%) no se convierta en moderado, no escale. Y ese es un logro del programa, uno que ha permitido que de unos 50 mil casos que han terminado el programa no tenemos un solo feminicidio”. En los que abandonan el proceso, cuya cantidad no precisó, “sí se han registrado feminicidios” indica.

El plan de terapia psicológica en el Centro de Intervención Conductual para Hombres es de un mínimo de seis meses y un máximo de dos años. Los hombres que entran al plan llegan, informa Vergés, por dos vías: la judicial, en la que se impone como medida de coerción la asistencia a este programa; y administrativa del Ministerio Público, vienen referidos desde las fiscalías es- pecializadas en Atención y Prevención de la Violencia.

Indica que el 60% de los hombres referidos al centro está en el rango de edad de entre los 21 y 40 años.

Recuerda que en términos generales los hombres con conductas violentas son normales en su función cognitiva. “Entienden lo que hacen y, por tanto, saben que no lo están haciendo bien, y ahí está la esperanza del cambio”.

“No son personas trastornadas, descontroladas. Te aparecerá uno que otro, pero sin duda alguna la norma es que son personas funcionales laboralmente, en el terreno de la amistad, socialmente, solo que tienen doble fachada. Públicamente son figuras que pueden ser hasta líderes, líderes comunitarios, eclesiales y de todos los escenarios. Sin embargo, están tan convencidos, a eso le llamamos sesgos mentales o distorsiones cognitivas, que lo correcto es hacer eso (ser violentos)”, expresa.

Reitera que la conducta violenta en general no responde a patologías mentales o disfunciones graves, “pero son peligrosas, porque estas personas lo ven como normal, no cuestionan para nada eso. Ese es el foco de incidencia nuestro”.