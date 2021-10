“La mamá de la novia lo tiene ahí porque no le doy 300 mil pesos”

“La mamá de la novia lo tiene ahí recluido porque yo no he querido darle 300 mil pesos. Yo le digo a ella que soy una madre pobre, yo trabajo en el día para poder comer en la noche”, indicó la señora, que reproduce para el equipo de reporteros audios que atribuye a la joven que habría sido violada, en el que se escuchan frases propias de enamorados.

La mujer indicó que tras la reclusión de su hijo no ha podido trabajar y que “lo poco que he conseguido es para traerle a él”.

“Creo que se debe a la definición de violación. El artículo 331 del Código Penal define la violación: “Constituye una violación todo acto de penetración sexual, de cualquier naturaleza que sea cometido contra una persona mediante violencia, constreñimiento, amenaza o sorpresa.” Por ende, salvo que exista una penetración anal por parte de la chica al chico no hay violación. “Podría haber agresión sexual pero no violación”, señala.

También la abogada y exfiscal Katherine Matos, quien fungió como coordinadora del Departamento de Niñez, Adolescencia y Familia del Distrito Nacional, entiende que la situación es compleja y que los adolescentes varones están “totalmente vulnerables y expuestos”.

“Con el tema del varón es delicado, pues una relación entre dos menores de edad, no da consentimiento, pues de por si los Niños y Niñas no dan consentimientos. La ley no le da ese poder, su consentimiento no vale. En virtud de la ley no hay consentimiento y no se puede validar como relación de noviazgo, uno de los dos sedujo al otro o la obligó al momento”, añade.

Enfatiza en que, aun cuando se trate de adolescentes, si la joven dice que no fue así, que no lo consintió, entonces el varón puede ser perseguido, aunque sea mentira la acusación.

“Eso es así, porque la ley que tenemos no es explícita, le falta adaptarse, le falta un protocolo de implementación para aclarar las situaciones que vemos y que no están recogidas ahí, pues la ley se nutre de situaciones reales, pero una ley estática con artículos fríos, es difícil llevarla a lo que vemos”, comenta.

La abogada define la situación como que hay baches entre la ley y la vida real, en el que la primera no les da opciones de actuación para atender esos casos en particular y por eso entiende que hay que ajustar la ley. “...Que es muy buena, pues nos da un marco que muchos países no tienen, pero hay que ajustarla, para que diga qué hacer”, señala.

Matos entiende que, así como están las cosas, se vulnera mucho al varón y la ley debe darles garantía a ambos.

También Perez Fuente alerta de cómo estos casos de supuestas violaciones entre adolescentes de edad similar pueden aprovecharse para obtener beneficios económicos.

“Mi experiencia en los tribunales, lamentablemente, refleja que los padres o tutores de la adolescente aprovechan la oportunidad para pedir sumas de dinero o enseres del hogar a cambio de retirar la denuncia o querella, cosa que se agrava si la adolescente está embarazada. La mayoría de las veces estas relaciones son consentidas hasta que los padres o tutores se dan cuenta que sus hijas han sido “usadas o dañadas”.