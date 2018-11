$!La mujer que no era un libro en blanco

Violencia económica

¿Cómo se identifica?

El interfiere en tu trabajo para evitar tu independencia económica.

Le molesta que crezcas profesionalmente, pone trabas.

Tienes que darle cuenta de todo lo que gastas

Corta o bloquea la tarjeta de crédito para controlarte.

No aporta dinero para el pago de los gastos importantes de la casa, pero tiene dinero para sus gastos personales.

Solicita préstamos a nombre de los dos, pero las cuotas las pagas tú.

Todo lo que ganas es de los dos o para la casa. Lo que gana él es solo de él.

Pospone el pago del seguro médico, no aporta para el pago de los útiles escolares o la cuota del colegio.

Todas las decisiones importantes económicas las toma él. Tu opinión no cuenta.

Habla M..: “Primero no me dejaba trabajar. Una vez terminé de estudiar, no había trabajo que yo encontrara que él aprobara. Y nunca prohibiendo, sino manipulándome para que fuera yo misma la que lo rechazara. Siempre les encontraba un defecto. Hasta se ofrecía a darme el dinero equivalente al que cobraría con tal de que me quedara en la casa. Yo quería trabajar para poder mudarnos, porque donde vivíamos no había condiciones. El prefería vivir mal a que yo trabajara porque no quería que yo dejara de depender de él.

Nunca me dio dinero ni para ir al salón. Lo justo para la comida y tenía que explicarle peso a peso cómo lo había gastado. Incluso, él me inscribía en la Universidad y me traía los papeles. ”

Pero fue N. la que pidió un préstamo para poder mudarse a una casa mejor y la que hoy, un año después de separados, sigue pagando una deuda de 200,000 pesos que contrajo para la compra de un carro. “Mi libertad y mi paz valen más, lo sigo pagando porque estaba a mi nombre“. El se quedó con el carro.