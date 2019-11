La reacción de Donni Santana tras ser condenado a 20 años por incesto

El exembajador Donni Santana se manifestó aireado este martes tras ser condenado a 20 años de prisión por violar durante tres años a su hijastra.

“Se me ha procesado y todos los testigos que trajo la fiscalía aquí, la mayoría en contradicción, ninguno me acusó de violación, absolutamente ninguno. Me acusan de violación con una menor que al día de hoy es virgen, y yo le pregunto a usted, ¿puede ser alguien que es virgen violado?”, cuestionó Santana.

Argumentó que su hijastra negó haber escrito unas cartas que lo incriminan.