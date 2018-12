$!Las razones por las cuales RD y otros 11 países no firmaron el Pacto Migratorio

El pacto El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas (ONU) se firmó este lunes en Marruecos con la rúbrica de 150 países, mientras que otros 12, incluidos República Dominicana, Estados Unidos e Italia decidieron decir que no a la firma.

República Dominicana

“Su primera y más importante prioridad es la seguridad y el bienestar de los dominicanos, así como la defensa de la Constitución y las leyes”. El consultor jurídico de la Presidencia, Flavio Darío Espinal, precisó que el Gobierno dominicano tiene que responder también al sentir nacional, ya que firmar un Pacto como este, “requiere de un consenso básico en la sociedad dominicana que no parece existir en las actuales circunstancias”.

República Checa y Hungría

Las preocupaciones checas han sido compartidas por los gobiernos de derecha de Hungría y Austria, que también han dicho que no firmarán el acuerdo en una ceremonia en Marruecos en diciembre.

“Eso es lo que pretendían las sugerencias de la República Checa y otros países europeos. El texto final no refleja esas propuestas “.

Bulgaria

“En esta etapa, el gobierno búlgaro cree que la decisión de no unirse al Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular, protege en la mayor medida posible los intereses del país y sus ciudadanos”, dijo.

Estonia

“Nadie de Estonia irá a Marrakech. El marco de migración no es un acuerdo en el sentido del derecho internacional y, por lo tanto, no se firmará. Por lo tanto, no se realizará ninguna firma del marco de migración en Marrakech, sino una expresión de apoyo político. “, dijo a BNS la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Estonia, Sandra Kamilova.