$!Las tres caras más jóvenes de los abogados en el caso Odebrecht

De manera particular, también quieren dejar una estampa en la historia de este proceso.

Thiaggo Marrero Peralta, Emery Rodríguez y Conrad Pittaluga. Antes de que iniciaran las audiencias del juicio de los sobornos de Odebrecht, sus nombres no eran tan conocidos por la opinión pública. Sin embargo, iniciada esa fase, han trascendido como los tres abogados más jóvenes litigando en el controversial caso de corrupción que se ventila en la Suprema Corte de Justicia.

Thiaggo Marrero Peralta, actualmente, es uno de los miembros del consejo de abogados que defiende a Andrés Bautista en el caso Odebrecht, cuestión que en un principio le generó algunas recriminaciones de grupos con ideología anticorrupción con los que se vinculaba.

“Mis compañeros de ese entorno y gente ligada a mí, no entendían cómo alguien que había tenido un discurso contra la corrupción, al mismo tiempo, podría asumir el caso de una persona que estaba siendo acusada de corrupción”, revela el joven abogado a Diario Libre.

Sin embargo, explica que eso se debe a que mucha gente no entiende cuál es el oficio de un abogado: “aunque mucha gente no entienda este oficio, mal sería que los abogados no defendieran a quienes la gente considera culpable, porque entonces daría lugar a que cualquiera de nosotros pudiéramos, en algún momento, ser sujeto de arbitrariedades y que nadie nos quiera defender”.

Dice que defender derechos “esa es la única manera que nos garantiza a todos nosotros vivir en una democracia y en un Estado de derecho que, por lo menos, respete mínimamente la dignidad de las personas”.

Marrero Peralta está convencido de que va del lado correcto de la historia, pues cree que a Andrés Bautista lo vincularon en el caso por un asunto político.

“En este caso particular, estoy convencido de la causa de Andrés Bautista, estoy convencido de que ha sido sometido por un tema político, no porque el Ministerio Público haya hecho una investigación objetiva, como le ordena la ley. Estoy convencido del lado correcto de la historia”, considera.

Marrero Peralta tiene 29 años. Es licenciado en derecho de la Pontificia Universidad Católica de Santo Domingo (PUCMM) desde 2011, y tiene maestrías en derecho empresarial y derecho público, ambas realizadas de universidades de España.

Una tía llamada Soraya Peralta, quien es abogada, fue su mayor impulso para estudiar esa carrera. Es nacido en la capital, pero gran parte de su niñez la vivió en Villa Altagracia.