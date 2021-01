$!Leonardo Faña en riesgo de perder libertad y cargo en el Gobierno

El director del Instituto Agrario Dominicano está en el ojo del huracán ante una denuncia de agresión sexual que podría poner en riesgo no solo su libertad sino también su calidad de funcionario público en el Gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader.

La Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía Nacional confirmó ayer que fueron apoderados de una denuncia de agresión sometida por María Isabel Flores Encarnación, encargada del departamento financiero del IAD, y que están en el proceso de levantamiento de información para corroborar la denuncia.

Faña dijo ayer que apoderará abogados para el proceso y que hasta el momento no ha sido llamado por el Ministerio Público a cargo del proceso.

Mientras eso ocurre, la directora de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, sugirió a las autoridades competentes, suspenderlo de sus funciones e inició de oficio una investigación respecto al caso.

“Lo más recomendable, es recomendar su separación, mientras la Procuraduría hace su investigación para que él tenga derecho a defenderse en el proceso pero que también la justicia tenga la oportunidad de enseñar si es correcta o incorrecta su actuación y actuar en consecuencia”, expresó Ortiz.

Digeig informó que la recomendación se basa en virtud de lo establecido en el artículo 6, numeral 22 del decreto 486-12, inicia de oficio la investigación de los hechos denunciados a través de los medios de comunicación.

La funcionaria, explicó que lo vio caminar en los pasillos del Palacio Nacional, pero no se reunió con él porque no es su costumbre hacerlo con personas a las que tendrá que investigar. Faña intentó abordarla pero la funcionaria no atendió a sus requerimientos.

“Yo no acostumbro a reunirme, a menos que no sea ya, abierta una investigación y la DGEI (Dirección General de Ética e Integridad) no ha recibido ninguna denuncia, de ninguna persona. Lo que sabemos es que está en manos de la justicia”, señaló.

“Es doloroso, cuando esas cosas pasan. Lo recomendable es mantener una actitud siempre cuidadosa de los seres humanos, interpretar que somos una columna del presidente, que siempre recomienda actuar de esa manera y ser cuidadosos en la relación de mujeres y hombre que es algo que debemos de seguir fortaleciendo”, destacó.

Abinader suspende temporalmente

En horas de la mañana, Faña visitó el Palacio Nacional, y en la tarde envió una carta al presidente solicitando licencia para enfrentar “sin tropiezos esta causa política, en la que demostraré mi inocencia, fuere en el plano legal o político”.

Dijo que es inocente de las acusaciones y que demostrará de “manera contundente” que la denuncia se trata de una “persecución política” que, por años, afirmó, ha recibido.

Posteriormente, el mandatario le suspendió de sus funciones de forma temporal.

“En los medios de comunicación ha trascendido que contra el director del IAD existe una denuncia invocada el pasado 18 de enero de este año por María Isabel Flores Encarnación, gerente financiera de la entidad, lo que supone el inicio de una investigación judicial sobre el incidente y la aplicación de la ley de Función Pública para la suspensión temporal del funcionario denunciado”, dice en una de sus partes el comunicado enviado por la Presidencia.

Explica que la medida se tomó de conformidad con el artículo 88 de la Ley 41-08 de Función Pública que establece: “Cuando para realizar una investigación judicial o administrativa, fuere conveniente a los fines de la misma, suspender a un servidor público, procedería hasta por sesenta días continuos, siendo posible la prorrogación de esta por una sola vez”.