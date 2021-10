Llegó el gran día: hoy se sabrá si hay condena o no para acusados Odebrecht

En tanto que la defensa de Ángel Rondón, el principal imputado por los sobornos, manifestó: “El juez debe actuar conforme a la justicia, el derecho y las pruebas. Esto significa que el juez no debe tomar en cuenta la opinión de la mayoría al momento de decidir, ni los medios de comunicación, ni el populismo del momento, sino que debe proceder conforme a los elementos probatorios que las partes le suministraron”. Este planteamiento fue respaldado por el resto de las defensas.

“Estamos más que convencidos de que en el caso Odebrecht no habrá impunidad y habrá sentencias condenatorias. Para eso hemos trabajado y es lo que esperamos que suceda”, dijo ayer Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien litigó en el caso desde el inicio del proceso en 2017.

Las juezas y la ley

¿Miriam tenía razón?

El fallo de este tribunal también determinará si tenía razón la magistrada Miriam Germán cuando, en calidad de jueza de la Suprema Corte de Justicia, emitió un voto disidente en el que expresó: “En el estado actual de este proceso y con lo aportado para la medida de coerción, se aprecia una dificultad probatoria que, de no ser subsa- nada por el Ministerio Público en el curso de la investigación, y esperamos que así sea, no augura un futuro esperanzador por el momento, por lo menos del juicio de fondo, donde la prueba no debe dejar lugar a duda razonable”.