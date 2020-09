$!Lo que encontró Miriam Germán Brito en la PGR

La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, declaró este jueves que halló un desarreglo de empleados a su llegada a la Procuraduría.

Germán Bito dijo que en lo administrativo se encontró un desorden, gente nombrada sin funciones y exceso de personas donde no era necesario.

Sostuvo que: “Eran personas, muchas todas, que venían de donde trabajan el antiguo incumbente (Jean Alain Rodríguez)”.

“Hemos encontrado un personal que no tenía función, no es que todo el que viniera de CEI-RD no tuvieran función, algunos si”, manifestó Germán.

