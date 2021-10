Andrés Bautista: "Lo que quiero es tener mi mente dedicada a defender mi honra, mi dignidad”

Para Andrés Bautista, su absolución del juicio por los sobornos de Odebrecht significó un descargo en lo emocional, ahora se apoya de su familia y amigos para reorganizar su mente, y seguir defendiendo su honra cuando llegue la apelación. De momento, no se vislumbra en un cargo en el Gobierno, pero está dispuesto a dar todo su apoyo al presidente Luis Abinader.

Sentado en la sala de su apartamento en la capital, el mismo lugar donde dice se realizaron decenas de reuniones durante la conformación del PRM, Andrés Bautista conversó con Diario Libre.

—¿Cómo se siente Andrés Bautista después de haber sido absuelto del caso Odebrecht?

Después de casi 5 años en un proceso tedioso, vergonzoso... nos sentimos con una descarga, porque no había un segundo del día en que esa preocupación no estuviera en nuestra mente, no solo en lo personal, sino mi familia, mis amigos... Los trabajos descuidados, no podía comprar, no podía vende, ni siquiera una tarjeta de crédito. O sea, una situación bastante difícil que todavía la tenemos.

—¿Qué fue lo primero que hizo Andrés Bautista cuando fue descargado?

Mi familia y mis amigos más cercanos vinieron desde Moca... Vinieron a buscarme. En el camino hablábamos, hubo muchas lágrimas, y definitivamente, llegamos a Moca tarde. Al otro día nos reunimos todos, y dimos gracias a Dios por lo acontecido.

—¿Qué fue lo más difícil para usted de todo este proceso?

Soportar el espectáculo con que el 29 de mayo del 2017 vinieron aquí (residencia de la capital), precisamente a buscarme. Bajarme del ascensor y encontrarme con una batería de camarógrafos y el aparataje, después la exhibición conmigo en la ciudad... También una acusación falsa de hechos que no he cometido... estoy absolutamente convencido de que esa decisión la dio Danilo Medina en represalia por varias cosas que yo como presidente del PRM me tocó hacer: aquella instancia que yo elevé el 2 de marzo del 2016, donde solicitaba la investigación a Joao Santana e implícitamente lo que tiene que ver con Punta Catalina.

Otra de las cosas... nosotros el 16 de enero del 2017, en rueda de prensa rechazamos la comisión que Danilo había nombrado, encabezada por Agripino Núñez Collado para investigar la adjudicación de Punta Catalina...

—Usted ha señalado que fue un plan perverso de Jean Alain y Danilo incluirlo en el expediente Odebrecht. Ahora que ha sido absuelto ¿Qué mensaje le mandaría?

Yo creo que esas son dos personas que no tienen el más mínimo sentimiento ni la más mínima valoración de lo que es la dignidad, de lo que es el buen nombre, el honor. Para mí son personas perversas. Yo lo que le diría es que tienen que saber que el que hace una perversidad, una maldad, la paga aquí en la tierra o la paga en el cielo. Le diría que traten de no seguir haciendo esas perversidades, porque eso se revierte. Fíjate, hoy Jean Alain está preso en Najayo...

— Andrés Bautista fue el primer presidente del PRM, partido que está ahora en el Gobierno. ¿Continuará usted con su carrera política?

Yo soy perremeísta, fui el presidente fundador del partido. En este mismo espacio (sala de su apartamento en la capital), se hicieron la mayoría de las reuniones... aquí se discutieron los principales estatutos del partido...

Estoy ligado a ese partido y estaré ligado toda mi vida. Además, en este momento está gobernando el PRM, y yo le agradezco infinitamente al presidente Luis Abinader el trato de amigo que me ha dado y sin aspiraciones a cargos, pero daré todo mi apoyo a su gobierno, que siento mí gobierno, independientemente la posición que tenga.

—Durante el proceso judicial, ¿recibió algún tipo de apoyo de parte del partido?

El presidente ha sido solidario y me ha dado el trato de amigo. Y tú sabes bien que en una situación, cuando hay una acusación tan asquerosa como esa, yo ni siquiera tenía interés de que el partido se involucrara, porque yo quería que esto se tratara en el ámbito del derecho. Una acusación política que fue la judicialización de una circunstancia política, yo quería que se tratara en el ámbito que se llevó... porque no había una sola posibilidad de que se demostrara de que yo habría cometido un hecho ilícito o antiético.

— Y luego de su descargo, ¿ha podido establecer contacto directo o indirecto con Abinader?

El presidente siempre se mantuvo llamándome a mí. Ayer (lunes) estuvimos reunidos, me invitó, estuvimos desde el mediodía hasta la tarde juntos. Estuve junto con el presidente del partido y la secretaria general...

—¿Hay posibilidad de que Andrés Bautista pueda tener algún puesto en este Gobierno?

Yo voy a colaborar dentro de lo posible con el presidente de la República, pero lo mismo que dije el 8 de julio de 2020, yo tengo que salir de este problema. Mientras yo no salga totalmente de este asunto, yo lo que quiero es tener mi mente dedicada a defender mi honra, mi dignidad...

—¿En caso de una reelección del presidente Abinader, ¿lo apoyaría Andrés?

Indiscutiblemente que el presidente ha dicho que no quiere hablar de eso en estos momentos, la Constitución establece que el que llega a la Presidencia tiene una única opción y yo creo que, como perremeísta que llevó el partido, y de un partido que nos llevó al gobierno, el presidente cuando llegue el momento de la decisión, él tiene todo el derecho. Y yo creo que todos nosotros, los perremeístas debemos reconocer que es el mejor activo que tenemos y que es la persona que podría ser, llegado el momento, porque todavía estamos a destiempo... Yo creo que llegado el momento, él tomará la decisión.

—Dicen que de toda experiencia se saca un aprendizaje. ¿Cuál ha sido la mayor lección que se ha llevado usted de todo el proceso judicial por el que pasó?

El aprendizaje o la experiencia, vamos a decir, es que uno no está exento de nada en la vida, y que siempre debe estar preparado, primero espiritualmente, por eso hay que creer en Dios, y estar siempre preparado para todo, hasta para la muerte. Porque la verdad es que esto ha sido un intento de muerte moral y yo le di gracias a Dios, inmediatamente pasó esto porque me concedió lo que yo, bajando de este apartamento le pedí, que es salud física y salud mental. Porque hay varias cosas por las que uno tiene que hacer un esfuerzo inmenso cuando estas en una situación como esa. La primera es contener el demonio que todos llevamos dentro, lo segundo es resistir las mentiras, los insultos...

—¿Qué opinión le merece el actual Ministerio Público?

Yo creo que hay que luchar por un verdadero Ministerio Público independiente. Nosotros valoramos, apoyamos la designación de Miriam Germán, de Yeni, pero hay que entender que en República Dominicana por el hecho de que se nombre a dos personas, no quiere decir que hay un Ministerio Público independiente. Porque son independientes, pero ¿dónde está el cuerpo, los brazos, las piernas?, porque son un Ministerio Público que fue construido con la visión y el objetivo político del PLD.

Entonces, cuando te vas a las provincias, al aparato, es un aparato peledeísta, no es independiente. Nosotros creemos que el trabajo está por empezar porque no se puede hablar de independencia cuando tienes unos fiscales que fueron seleccionados ahí, del punto de vista político de un partido.

Aspiro a un Ministerio Público verdaderamente independiente, capaz, honesto, apartidista y sin resentimientos. Porque un Ministerio Público con resentimientos es uno que no cumple con lo que establece la ley...