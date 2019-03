$!Luis Henry Molina dice que mantendrá independencia judicial si es elegido juez de la Suprema

El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Henry Molina, dijo este jueves que su condición de militante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no afectaría su independencia en caso de ser elegido juez de la Suprema Corte de Justicia.

“Cada una de las funciones que he asumido, siempre lo he hecho con responsabilidad, con conciencia y con ética, pero además, de que el sistema de administración de justicia prevé la inhibición y la recusación para proteger a cada uno de los ciudadanos, o sea, yo creo en el ordenamiento institucional, yo creo en la Constitución de la República Dominicana, respeto la Constitución, creo en la ley, pero sobre todas las cosas me respeto a mí mismo y mi servicio a la ciudadanía”, respondió Molina al senador José Ignacio Paliza, quien le cuestionó respecto a qué garantías de independencia judicial hay si él es elegido.

Previo a la ronda de preguntas y respuestas, el funcionario dijo estar dispuesto a renunciar del partido, así como de Indotel y miembro de la Junta de Regentes del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), en caso de ser electo por el Consejo de la Magistratura.

“Estamos claro de que no existe ninguna inhabilitación para que yo sea juez de la Suprema Corte de Justicia, la Constitución lo permite, así que no existe, estamos claros de que existe una incompatibilidad con la función de juez y cualquier otra actividad que no sea la docencia y estamos claros que todos los que estamos aquí tenemos que cumplir con la Constitución y las leyes y estamos claros también que cada uno de nosotros tenemos una ética y una responsabilidad que asumir”, argumentó Molina.

Destacó su experiencia en el sistema judicial como director de la Escuela Nacional de la Judicatura durante 12 años.

Paliza dijo que su perfil lo coloca como un candidato a la presidencia de la Suprema Corte y le preguntó si estaría dispuesto a aceptar otra posición que no sea la presidencia.

“Corresponde a Dios y a ustedes tomar la decisión y yo creo en la institucionalidad de mi país”, respondió Molina.

La diputada Josefa Castillo le señaló al entrevistado que él debió renunciar del partido con tiempo suficiente, toda vez que su condición de miembro del PLD provoca ruido al clamor social por una mejor justicia.