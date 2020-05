Madre de adolescente violada en La Romana denuncia tuvo que abandonar su hogar por amenazas

Nilsa Flores, madre de la adolescente de 14 años que habría sido raptada, golpeada y violada sexualmente en La Romana por su exnovio de 19 años, denunció que tuvo que dejar su residencia y salir huyendo por presuntas amenazas de muerte que recibió por el imputado, quien fue liberado la semana pasada.

A través de un video enviado a Diario Libre, la mujer expresa que, desde el 27 de abril, cuando ocurrieron los hechos, su vida no ha sido igual.

“Mi vida no ha sido igual. Yo me estoy volviendo loca. Pero no me voy a cansar hasta que se profundice la investigación”, advirtió.

Además, dijo: “Yo necesito una respuesta, porque como madre no voy a descansar. Ese hombre, Rayson Antonio Castillo, fue agarrado en fragrante delito. Presentamos pruebas del policía cuando encontró a mi hija amarrada. Fotos de parte de lo que utilizó para amordazarla. Las heridas que tiene mi hija, cortaduras en los pies, en las manos, el lugar donde la amarró, la corcha que le tiró encima, la basura para él incendiarla. El cuarto de máquina de la piscina olímpica de La Romana. Testimonios de las personas que estaban en el lugar”.

Responsabilizó a la juez de Atención Permanente de La Romana, Franchesca Silverio, de lo que pueda pasarle tanto a ella como a su familia, debido a que esta sólo le impuso una medida de coerción consistente en una indemnización de 8000 pesos y presentación periódica.

Según dijo la denunciante, la magistrada es pariente del imputado Rayson Antonio Castillo, acusado por la violación a la menor.