Madre de Andreea Celea espera Gabriel Villanueva sea condenado a pena máxima

A tan solo horas de que los jueces del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidan la suerte de Gabriel Villanueva, acusado de haber lanzado de un octavo piso a su expareja, la madre de la joven dijo esperar que le dicten la pena máxima.

Anka Voicila, madre de Andreea Celea, solicitó a los jueces que Villanueva sea condenado a 30 años de prisión.

“Estoy esperando la condena máxima, y si así fuera, entiendo que no es suficiente, por como la mató, por como la abandonó y por todo el comportamiento en estos casi dos años y casi siete meses... ¿Han visto algún remordimiento, han visto alguna lágrima? No, no la pueden ver, a los psicópatas no se les ve eso...”, dijo la mujer a los periodistas, con voz entrecortada, al salir de la sala de audiencia la tarde de este lunes.

Para mañana, a las 4:00 de la tarde, está pautado que el Segundo Tribunal Colegio del Distrito Nacional de el veredicto en este sonado caso.