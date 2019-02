Madre de Carla Massiel denuncia amenazas de uno de los condenados por asesinato de su hija

Diolandita Cabrera, madre de Carla Massiel, denunció que uno de los condenados este jueves por el asesinato de su hija la amenazó, por lo que teme por la seguridad de ella y sus cuatro hijos.

“Si me pasa cualquier cosa, Darwin Trinidad Infante es responsable, porque él cuando salió de la sala en el juicio, me amenazó diciendo: ‘No te apures que tú verás lo que pasará’. Nadie sabe lo que él puede hacer, él tiene familia fuera (extranjero), por lo que me siento insegura”, denunció Diolandita Cabrera.

El Tercer Tribunal Colegiado del municipio de Santo Domingo Oeste condenó a 30 años de prisión (la pena máxima) a Darwin Trinidad Infante y Juan Cabral Martínez por el asesinato de la menor Carla Massiel Cabrera, hecho ocurrido en junio del 2015.