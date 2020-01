$!Mandan a juicio de fondo hombre mató hijastra en La Romana

El homicidio

El cuerpo de Yarinelis Domínguez Rijo fue hallado en la vivienda, donde el homicida dejó escrito, en una puerta: "Me duele que no estaré para verte sufrir también, pero me voy feliz porque te la hice".

Se estableció que el móvil del crimen fue el desquite o la venganza, porque la madre de la menor, Jennifer Rijo Rojas, no deseaba continuar la relación con el presunto homicida.

El cadáver de la niña había sido encontrado con signos de estrangulamiento, en la vivienda donde residía, ubicada próximo al edificio que aloja al ayuntamiento del municipio Villa Hermosa.