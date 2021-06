$!Menor que murió por golpizas era maltratado a la vista de todos

Pero además, supuestamente la madre biológica, la señora Mary Mancebo De la Cruz, sabía de las agresiones y alertó a las autoridades de la situación, tras poner una denuncia el 15 de enero del año 2016 debido a la violencia físicas que su hijo había sufrido por parte de la imputada.

En ese entonces, un médico legista y una psicóloga forense del INACIF emitieron dos certificados, en las que, de manera separada, confirmaban que “el niño presentaba traumas contusos y cicatrices post-traumáticas”, además de maltrato psicológico.

En la medida de coerción, el Ministerio Público establece que en ese momento, “la madre se hizo cargo del niño”, aunque los hechos indican lo contrario. Ya que luego de la muerte del adolescente la progenitora alegó que “el niño vivía con su padre”.

“Un niño que vivía con su papá no está abandonado... Mi hijo quería estar con su papá, aquí nadie tiene la culpa. La culpa la tiene ella (la imputada) que fue la que lo mató. Lo puso psicológicamente mal. El niño decía que no, que ella no le hacía nada. Le decía que se fuera conmigo y él decía que no”, declaró a medios digitales.