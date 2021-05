$!Micky López dice relación con diputado Miguel Gutiérrez Díaz solo fue comercial

Dijo que la relación concluyó luego de que el congresista no despachara una factura a una compañía grande de Santiago, y que debido a esto, se acercó a Gutiérrez para reclamarle por no despachar el agregado, por lo que firmaron un pagaré notarial en junio del 2012, por la cantidad de negocios que hicieron juntos.

Posteriormente, “le cobro el crédito vía judicial con mi abogado en Santiago y hacemos unas hipotecas judiciales a múltiples apartamentos y solares que él tiene (en esa provincia)”, dijo.

López explicó que el diputado no quiso reconocer el valor total de esos inmuebles, por el incremento que tuvieron en el tiempo con los intereses.

“Él (Gutiérrez) dice que esa negociación no fue así, que yo estoy haciendo una falsedad en el recuento del cobro. Después vamos a Instrucción, me pone una querella, y no procede. Él sigue con la misma cantaleta y nosotros con el cobro; se querella de nuevo, estando fuera del país, diciendo que la firma es falsa”, sostuvo López.