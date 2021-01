Milagros Ortiz Bosch recomienda suspender a Leonardo Faña por denuncia de agresión sexual

La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), recomendó al Ministerio de Agricultura la suspensión inmediata del ingeniero Leonardo Faña, quien ha sido denunciado por una supuesta agresión sexual contra una empleada del Instituto Agrario Dominicano (IAD).

A través de un comunicado la DIGEIG informa que la recomendación se basa en virtud de lo establecido en el artículo 6, numeral 22 del Decreto 486-12, inicia de oficio la investigación de los hechos denunciados a través de los medios de comunicación, que señalan al director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Leonardo Faña, de estar sometido ante el Ministerio Público por supuestamente cometer abuso sexual contra una gerente financiera de esa institución.

La directora de Ética Gubernamental, Milagros Ortiz, había sugerido que el director del Instituto Agrario Dominicano contra quien la fiscalía del Distrito Nacional abrió una investigación por presunta agresión sexual, sea suspendido de sus funciones para enfrentar a la justicia.

"Lo más recomendable, es recomendar su separación, su separación, mientras la Procuraduría hace su investigación para que él tenga derecho a defenderse en el proceso pero que también la justicia tenga la oportunidad de enseñar si es correcta o incorrecta su actuación y actuar en consecuencia", expresó Ortiz.

La funcionaria, explicó que lo vio caminar en los pasillos del Palacio Nacional pero no se reunió con él porque no es su costumbre hacerlo con personas a las que tendrá que investigar. Faña intentó abordarla pero la funcionaria no atendió a sus requerimientos.

"Yo no acostumbro a reunirme, a menos que no sea ya, abierta una investigación y la DGEI (Dirección General de Ética e Integridad) no ha recibido ninguna denuncia, de ninguna persona. Lo que sabemos es que está en manos de la justicia", señaló.

"Es doloroso, cuando esas cosas pasan. Lo recomendable es mantener una actitud siempre cuidadosa de los seres humanos, interpretar que somos una columna del presidente, que siempre recomienda actuar de esa manera y ser cuidadosos en la relación de mujeres y hombre que es algo que debemos de seguir fortaleciendo", destacó.