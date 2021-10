$!Ministerio Público apelará sentencia que descargó a cuatro del caso Odebrecht

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, expresó que no se quedará de brazos cruzados ante la sentencia que descargó a cuatro y condenó a dos de los imputados en el caso de corrupción Odebrecht en República Dominicana, donde se distribuyeron US$92 millones en sobornos para agenciarse la adjudicación de obras pagadas con fondos del Estado.

El magistrado Camacho adelantó que apelará la sentencia tan pronto salga la resolución íntegra, por entender que la sentencia tuvo contradicciones.

“En los casos en que ha habido descargos, nosotros, al menos en las motivaciones que han dado las juezas en el día de hoy, hemos advertido algunas contradicciones y podemos anunciar, desde este momento, que apelaremos esta decisión con relación a las personas que han sido descargadas”, dijo Camacho.

Los cuatro descargados por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo son: los exsenadores Tommy Galán y Andrés Bautista, el abogado Conrado Pittaluga y Juan Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).

El representante del Ministerio Público resaltó que obtuvo dos condenas, aunque no fue en la medida en que lo solicitó la Pepca. Solo Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa fueron sentenciados (aunque no irán a prisión) por la no variación de la medida de coerción, que le mantendrá durante este tiempo de sen- tencia con libertad condicional e impedimento de salida del país.

En ese contexto, recordó las palabras de Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, en el sentido de que “los corruptos no deben tener a nadie que los ayude, ni ningún lugar donde esconderse”.

“Nosotros opinamos exactamente igual”, dijo, “y en consecuencia, una vez se nos notifique completa la decisión, estaremos recurriendo la misma con relación a las personas que han sido descargadas, porque nosotros estamos convencidos de que debía haber condenas, como ha habido en este momento, pero entendemos que debieron ser más las condenas que se han presentado”, declaró Camacho.