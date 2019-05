$!Ministerio Público incauta hookahs en centros de diversión de la zona oriental

Los negocios

Identificó los negocios multados como Sunami, Levis White Clim, Náutica, Dial Bar, Mixer, Lux By Mixer, El Jefe VIP, La Zona VIP, Opux, Euphoria Discotec, París Bar And Lounge, La Para VIP, Rey Sport Bar, Cilff Bar And Lounge y Xtremo Sport Bar, así como Energy, éste último pendiente de pago.

Sobre las multas

Explicó que el monto de las multas pagadas se hizo constar en actas que fueron levantadas por el personal del Ministerio Público en los mismos negocios, en las cuales además del monto recibido se consignó la descripción de los dispositivos ocupados, sus materiales e ingredientes y accesorios, como establece la ley.