Ministerio Público inicia investigación contra "Careconflé" por delitos sexuales contra menores

El Ministerio Público informó este sábado que inició una investigación sobre una denuncia hecha a través de una reconocida red social contra un supuesto fotógrafo que es acusado de incurrir en delitos de carácter sexual relacionados con sistemas informáticos en perjuicio de varias jóvenes menores de edad.

A través de un comunicado de prensa el órgano de justicia dijo que el Ministerio Público se ha apoderado de oficio del caso y que profundiza las investigaciones a través de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del Distrito Nacional y la Dirección de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, para adoptar las medidas de lugar.

La información indica que las jóvenes hicieron la denuncia de manera anónima a través de la red social Instragram contra el supuesto fotógrafo, solo identificado hasta el momento como “Careconfle”.

El Ministerio Público indicó que la acción pudiera constituir una violación al Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley No. 136-03), la Ley No. 24-97 sobre Violencia de Género de Intrafamiliar y a la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Según denuncian, las jovencitas estaban enamoradas de las fotos que tomaba el joven, por eso él les escribía o ellas lo contactaban para solicitar sus servicios, sin imaginar que utilizaba su trabajo como un fachada para el engaño.

Las autoridades ahora investigan al joven y las capturas de pantallas que han divulgado sus posibles víctimas.

Se le pidió a las acosadas hacer las denuncias formales para proceder con la acusación, según informaciones.