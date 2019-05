$!Ministerio Público justificó actuaciones en el caso Odebrecht

Sin consecuencias

En tanto que sobre la no ejecución de la autorización para hacer los anticipos de pruebas a los exejecutivos de Odebrecht, Camacho fue enfático en decir que esto no tiene ninguna consecuencia legal.

“Yo quiero que me digan a mí, cuáles son las consecuencias legales de no ejecutar una autorización judicial, cuáles son las consecuencias legales. No estoy hablando de estrategia ahora, o sea, en este momento no estoy hablando de si la estrategia del MP pudo haber sido A, o si la estrategia del MP pudo haber sido B, eso es otra cosa”, puntualizó.

El fiscal Ángel Darío Tejada parafraseó la frase “los jueces no van a creer lo que nadie más creería” en referencia a que solo en uno de los cheques de pago que hizo una de las empresas de Ángel Rondón a Jesús -Chú-Vásquez tiene por concepto de pago la compra de ganado.

En todo tiempo, el Ministerio Público argumentó que el mejor escenario para debatir la desvinculación de los imputados con los US$92 millones que pagó en soborno Odebrecht así como del enriquecimiento ilícito y el lavado de activos, es en un juicio de fondo, toda vez que el juez no está facultado para determinar la culpabilidad o no de los procesados.

Milciades Guzmán defendió el mantenimiento de las delaraciones premiadas de los exejecutivos de la empresa brasileña como pruebas del caso e indicó que el hecho de que la defensa de Andrés Bautista haya argumentado sobre lo que dicen, obliga al tribunal a acreditarla.

Guzmán refirió que la defensa dijo que quien hizo la delación “es un mentiroso, que en su contenido se está mintiendo, que en su traducción hay un error: le acaba de decir al juez que le será imposible no acreditar la prueba porque cumpliendo con la oralidad, cumpliendo con la contradicción, como principio que rige el proceso penal, usted ha puesto al tribunal en la obligación de valorarlo”, refirió.