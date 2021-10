Ministerio Público solicita un año de prisión preventiva contra cabo que mató a Leslie Rosado

Bajo la acusación de homicidio voluntario, el Ministerio Público depositó este lunes la solicitud de medida de coerción contra el cabo Janli Disla Batista, quien tras un supuesto accidente persiguió a la arquitecta Leslie Rosado, matándola de un disparo en la cabeza.

El fiscal Milciades Guzmán indicó que el órgano persecutor solicitará ante el Tribunal Atención Permanente de Santo Domingo Este un año de prisión preventiva contra el agente.

Aunque Disla Batista dijo a las autoridades que la arquitecta lo chocó mientras se desplazaba en un motor en compañía de su esposa y dos hijos, esta versión mantiene con dudas al magistrado, quien sostiene que de ser cierto no fue un choque de gran magnitud que justificara la conducta violenta del uniformado.

“Aunque él desde el principio ha planteado la existencia de un supuesto accidente, lo que nosotros hemos verificado en el terreno hasta ahora no nos evidencia que haya ocurrido un accidente aparatoso como el que pudo haber ocasionado una persecución como la que él realizó. No decimos que no haya existido un accidente, pero aparentemente lo que pudo haber pasado fue un simple roce de vehículos”, explicó Guzmán.