$!Ministra de la Mujer ve medios de comunicación abordan feminicidios de forma sensacionalista

“La mujer sabe lo que está pasando pero son ellos que deben entender que su conducta en muchos casos no nos genera el bienestar de la humanidad. Se trata de ser feliz, tener bienestar y respetar”, agregó.

La también abogada recomendó que: “Hay que trabajar con los hombres, motivarlos, que se sumen a esto, porque detener la violencia no es exclusividad de la mujeres, inclusive, es un tema más de hombre que de mujer”.

Dijo también que en noviembre, mes dedicado a la Familia y a luchar contra la Violencia de la Mujer, : “en estos días estamos tristes como mujer, porque sentimos impotencia, y no por las mujeres que han matado, sino por mí misma, por nosotras, que soy víctima violencia a diario. Porque cada una de nosotras mide todo lo que nos cuesta tenerla las cosas, y vemos cómo al hombre, le cuesta menos hacerlo”, agregó.

“Por eso no es tan fácil y no es un tema que lo maneje un solo sector o una sola persona. Es que toda la ciudadanía, hombres y mujeres, aprendamos nuevos sistemas de cultura, de educación, donde cada uno respetemos nuestros derechos y nuestra dignidad, que nos traten por igual”, alentó Camilo.

De su lado, Myrna Flores Chang, valoró que: “Yo creo que en los últimos años ha habido un cambio en el manejo del problema de la violencia contra las niñas y las mujeres en los medios de comunicación, no podemos decir que el tratamiento que se le da a este tema es el mismo”.

La gerente advirtió: “Sin embargo, sí tienen un rol importante y que pueden seguirlo potenciando en el manejo de las noticias, de las informaciones y el dar muchos detalles de cómo ocurrió un feminicidio no es saludable ni para la familia de la víctima, incluso sería como contarle a un agresor las formas o maneras de cómo hacerlo”.

Aconsejó que: “Basta con decir que ocurrió este hecho y no hay que dar tantos detalles, no hay necesidad de eso. Además, hay que conversarle a la población en un lenguaje llano de lo que eso implica, de las consecuencias que trae la violencia a la familia, de los años de dolor, y no centrarse solo en los feminicidios, que son la consecuencia fatal de una convivencia cotidiana”.

Lamentó que los feminicidios terminan con la vida de alguien, dejan a niños y niñas huérfanas y familias con dolor que nunca se recuperan.

Las declaraciones fueron hechas a propósito de conmemorarse el Mes de la Familia, por los 64 casos de feminicidos acontecidos en lo que va de año, y como recordatorio de las 1,795 mujeres asesinadas a partir de enero 2010. Actualmente, 400 niños y Jóvenes han quedado en la orfandad, según datos del Ministerio Público.