$!Miriam Germán: Alertas migratorias son ilegales

Abogados aplauden a Miriam G.

Las reacciones de la comunidad jurídica sobre la aclaración de la procuradora general no se hicieron esperar. El tema fue tendencia en las redes sociales, donde los abogados se volcaron en apoyo a la posición adoptada por la magistrada Miriam Germán.

“No importa, se trate del impresentable que la precedió en PGR, de un ‘tutumpote’ o del más humilde ciudadano, el debido proceso no es opcional... Sin duda, no me he equivocado cuando he dicho -por tantos años- que doña Miriam Germán Brito es una persona cuya inmensa dignidad prestigia las instituciones a las que ha servido”, opinó el abogado Edward Veras-Vargas”

Mientras que el abogado Nassef Perdomo opinó: “Estas declaraciones de la PGR son muy oportunas. Muestra su rechazo a las ‘alertas migratorias’ y explica que había ordenado su levantamiento. Ahora queda por saber quién ordenó que fueran mantenidas”.

El abogado y docente Leandro Tavera expresó: “Grande Doña Miriam Germán. Se visualizan dos puntos sobre la agenda; 1- respeto a las garantías y derechos y perseguir a los corruptos. Mi respeto”. Hubo revuelo en las redes.