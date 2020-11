$!Miriam Germán dice proyecto del Senado contra violencia de género tiene inconsistencias

En la propuesta que crea el sistema de apoyo integral para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres “se observan algunas inconsistencias en los conceptos básicos planteados y que generan un cruce o choque de teorías que no contribuyen a la persecución eficaz” de los delitos vinculados con este mal.

El órgano del Ministerio Público valora como positiva toda iniciativa tendente a erradicar el abuso y la discriminación por género, tras muchos años de espera por una legislación efectiva y actualizada en la materia y en especial en el contexto del 60 aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal.

No obstante, indica que el proyecto en estudio, autoría del senador Félix Bautista Rosario, carece de sentido de integralidad, es ambiguo e inconsistente en el tratamiento de los conceptos vinculados a la violencia de género e intrafamiliar, además de que deja lagunas en la tipificación y la sanción de los delitos.

La pieza crea un consejo consultivo que sería dependiente del Ministerio Público, lo que la Procuraduría General considera desnaturaliza y extralimita el rol persecutor del órgano de justicia.

Además, no responde al enfoque que ha sido consensuado por instituciones estatales, organizaciones sociales y organismos internacionales en torno a las manifestaciones de la violencia de género.

La propuesta de ley no responde a las necesidades de las mujeres y las niñas víctimas de violencia, debido a que no configura un sistema integral de prevención, atención, persecución y sanción, que no solo enfrente las consecuencias de la violencia sino que también se ocupe de las causas del problema.

No establece una conceptualización clara en las definiciones de las diferentes formas de violencia y al describir los tipos penales ignora los conceptos de violencia basada en género y violencia contra la mujer.

El dictamen explica que el proyecto no tipifica determinados delitos como la violación conyugal, la violencia sexual en el hogar ni el acoso sexual.

“La mayoría de los artículos plasman con insuficiencia la estructura del tipo penal y remiten al Código Penal Dominicano, a los fines de las sanciones, a modo de normas jurídicas incompletas, teniendo la necesidad de ser suplidas por otro texto legal”, observa la Procuraduría General de la República.