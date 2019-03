$!Miriam Germán dice que “no le cuadra” versión de la Procuraduría sobre la no intervención a su teléfono

La magistrada Miriam Germán, presidenta de la Segunda Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), dijo la noche de este miércoles que “no le cuadra” la versión que da la Procuraduría General de la República en torno a la no interceptación telefónica de que fue objeto su teléfono.

El procurador adjunto e inspector general la entidad, Bolívar Sánchez, explicó en rueda de prensa que el teléfono de la jueza Germán se iba a interceptar por orden suya y que la medida fue dispuesta producto de una investigación que hacían a un presunto narcotraficante que había fingido su muerte y quien posteriormente se suicidó en noviembre de 2018, quien alegadamente tenía varias llamadas a ese número. Dijo que ese hombre, a quien identificó como Richard Miguel Gloss Ovalles y/o Richard Molina Ovalles, fue quien le hizo una villa a la magistrada en San José de Ocoa.

“Pero eso no es verdad, entonces eso no cuadra, con qué él dice que se equivocó y que no era mi teléfono”, adujo la magistrada al ser contactada por Diario Libre. Ante la pregunta de por qué “no le cuadraba” la versión de la Procuraduría, Germán subrayó: “Porque si se equivocó, entonces por qué tenían mi teléfono”.

Sobre Richard Miguel Gloss Ovalles y/o Richard Molina Ovalles, imputado de una investigación por presunto narcotráfico, dijo que nunca lo conoció como delincuente y que esa persona le hizo un trabajo de una manera normal.

“Yo nunca lo conocí como delincuente, lo conocí como un señor de mucho trabajo y si tú para emplear una gente, hasta para que te ponga una ventana, tienes que pedir los certificados de no delincuencia, entonces nos vamos a joder”, acotó.

“Yo no sé hasta qué punto eso no es verdad y no suelo ser como ellos, que dicen lo que les da la gana, sin importar a quien hieren”, agregó la magistrada.

Versión de Bolívar Sánchez

Sánchez también dijo en la rueda de prensa que el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, desconocía que él estaba haciendo esa investigación y aseguró que tan pronto se percataron de que ese teléfono correspondía a la magistrada Germán detuvieron la interceptación y que nunca fue informado sobre lo indagado”. Durante, la misma el fiscal reveló el número de teléfono de la magistrada.

“El inspector general del Ministerio Público, Bolívar Sánchez, aclaró que fue él quien solicitó la intervención de varios teléfonos en el marco de una investigación por narcotráfico, y que al establecerse que uno de esos números correspondía a esta magistrada, decidió no ejecutar dicha orden, por lo que nunca recibió ningún tipo de información, ni registros de llamadas de la magistrada Germán”, dijo la Procuraduría en la comunicación que suministró sobre la rueda de prensa.

La denuncia de que el teléfono de la jueza de la Suprema Corte de Justicia había sido intervenido la hizo el comunicador Danny Alcántara luego de que el procurador Rodríguez, en su calidad de miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), realizara un interrogatorio a Germán, en el cual se le hizo imputaciones, basándose en tres cartas anónimas, de que ella tenía vínculos con uno de los imputados del caso Odebrecht, por lo cual se advertía de una eventual ratificación en la alta corte, donde se lleva el proceso judicial. También informó sobre la adquisición de una lujosa villa en la provincia San José de Ocoa.