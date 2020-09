Miriam Germán: “Es falso que Manuel Estrella esté pedido en extradición”

La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, negó que el empresario dominicano Manuel Estrella haya sido pedido en extradición como se ha estado rumorando en las redes sociales.

En un video que ha llegado hasta nuestra redacción, la procuradora hizo algunas puntualizaciones de la reunión que sostuvo con la embajadora de los Estados Unidos, Robin Bernstein, días atrás y del cual se inventaron rumores de que el santiagués fuera pedido en extradición.

“En esa reunión (con la embajadora) ese señor no fue mencionado, y yo me preocupé por recabar toda la información sobre las personas que estaban pendientes de extradición y ese señor no figuraba en ninguna petición”, dijo la procuradora.

Añadió que “al día de hoy no hay ningún pedido con respecto al señor Manuel Estrella. Es falso que el esté pedido en extradición”.

Finalmente cuestionó cómo algunas personas se han dado a la tarea de decir que el empresario fue solicitado por las autoridades estadounidenses. “Entonces salen personas hablando como si hubiera estado en la reunión o como si alguien que estuvo en la reunión le hubiera dicho eso, porque ese señor no figuró para nada en la reunión”.

Manuel Estrella es el presidente-fundador de Grupo Estrella, grupo empresarial formado por: Ingeniería Estrella, contratista de obras civiles y viales; Acero Estrella, líder del mercado en construcciones metálicas, y Consorcio Minero Dominicano, propietario de las marcas Cemento Panam, Concreto Panam y Agregados Panam. Además es copropietario de Multimedios del Caribe, equipo multimedia de prensa escrita, radio y televisión.