$!Miriam Germán:Tengo la impresión que todo eso lo escribieron en Procuraduría

Sentada en su despacho, de manera calmada, estas fueron las declaraciones que dio a la prensa: “El estilo denuncia a la persona. Tengo la impresión de que todo eso (refiriéndose a los documentos anónimos) lo escribieron en la Procuraduría. No sé si tuvo alguien detrás, eso lo sabrá él (Jean Rodríguez). Pero él y los que estuvieran detrás, tienen muy poco sentido del humor”, dijo la jueza.

Caso Odebrecht

De igual manera, Miriam Germán Brito reiteró que no le interesa ser presidenta de la Suprema Corte porque es un cargo muy incómodo.

Explicó que el accionar del procurador estaría motivado por su voto disidente en el caso Odebrecht. “Él está incómodo conmigo por el voto disidente de Odebrecht, pero cuando yo fui a esa audiencia y dije que si había alguien que se opusiera a que yo participara en eso, ese era el momento de decirlo y ellos no abrieron la boca. Se le olvidó que al mismo Víctor Díaz Rúa, siendo mi amigo, yo le fallé un asunto en contra cuando Yeni Berenice era fiscal del Distrito”.

Renuncia una jueza

Opinó que luego de lo ocurrido con Miriam Germán “es evidente que ya no existen garantías al debido proceso para las evaluaciones de desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia”.

Juristas

Para algunos juristas, en caso de que Germán Brito no sea ratificada como jueza, ella puede interponer una acción ante el propio Consejo y, en caso de confirmarse su no permanencia en la Suprema Corte, entonces interponer un recurso de amparo ante los tribunales ordinarios por no habérsele dado la oportunidad de tomar conocimiento oportuno sobre los cuestionamientos que le hizo el procurador.

El abogado constitucionalista Nassef Perdomo explicó que ni el constituyente ni los legisladores previeron en la normativa qué se debe hacer en los casos de violación del debido proceso en el CNM, por lo que el Consejo de la Magistratura tendrá que lidiar con dicho conflicto.

Mientras que los juristas Miguel Valerio y Carlos Salcedo consideran que la inobservancia y violación del artículo 26 del Reglamento del Consejo deviene en la nulidad de la evaluación y corresponde ratificar a la actual presidenta de la Segunda Cámara Penal.