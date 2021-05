MP revela que la pastora Rossy Guzmán estaba adscrita al Cuerpo de Seguridad Presidencial

El Ministerio Público aseguró la tarde de este miércoles que Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora) estaba adscrita al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) durante la administración del que era su director Adán Cáceres, y que su función ahí “era lavar dinero”.

El planteamiento lo hizo Yeni Berenice Reynoso, directora de la Procuraduría General de Persecución de la Procuraduría General de la República, durante el conocimiento de la medida de coerción a los imputados de la Operación Coral, un alegado entramado de corrupción que supuestamente manejó más de RD$3,000 millones en perjuicio del Estado y para ello se valió de una serie de actos de corrupción que van desde el lavado de dinero, así como el testaferrismo, empresas fantasmas y el nombramiento de policías y militares a cambio de un gran porcentaje de sus salarios.

Afirmó que la Pastora no desempeñaba ninguna función en la entidad, porque estaba adscrita solo para “lavar activos”.

Como comprobante de que Rossy Guzmán Sánchez estaba adscrita al Cusep, Berenice Reynoso citó una comunicación emitida por la Policía Nacional, “en la que se evidencia, su señoría, que Rossy estaba adscrita al Cuerpo de Seguridad Presidencial” y dijo que ese tipo de entidad tiene un perfil del personal que va a trabajar en el, puesto que se trata de trabajar la “seguridad al más alto nivel”.

“Ella nunca hizo un servicio, más que lavar”

“La imputada estaba adscrita, su señoría al Cuerpo, ella estaba adscrita, no era para servicio, porque ella nunca hizo un servicio, ningún servicio dentro de la función, porque el servicio de lavar ella lo hacía, el que ella no hizo fue el de la función”, dijo Reynoso.

La representante del Ministerio Público aseguró que la imputada era usada como “testaferra” de la empresa Único Real State e Inversiones SRL y, la cual aseguró, adquirió propiedades por más de seis millones de dólares. Dijo que en esa compañía Rossy Guzmán Sánchez aparece como “constructora y gestora”.

“Aunque en el interrogatorio evidenció que de construcción no sabe y no sabe nada porque no supo responder una sola pregunta sobre ese particular, absolutamente nada la imputada pudo evidenciar sobre eso, porque evidentemente ella aquí lo que era una testaferra”, acotó.

La audiencia se conoce en la Oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional.

Por el caso se le conoce coerción además de a la Pastora, al mayor general Adán Cáceres, entonces director del Cusep; al coronel Rafael Núñez de Aza, supuesto cerebro financiero del grupo; el teniente coronel Raúl Alejandro Girón; el cabo policial Tanner Flete Guzmán (hijo de la religiosa); y el mayor de la Armada Alejandro José Montero Cruz.