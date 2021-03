Mujer denuncia que exesposo mantiene secuestrada a hija de ambos; suplica ayuda de las autoridades

Una mujer que se identificó como Natali Maxiell Novas Contreras denunció que su exesposo mantiene secuestrada a la hija que ambos procrearon, por lo que suplica la intervención de las autoridades a fin de recuperar a la menor.

A través de un video, la mujer explica que desde el pasado 4 de enero no ha podido hablar ni ver a su hija y desconoce cuál es su estado, lo que la mantiene desesperada.

Según Natali Nova, la niña se encuentra en Puerto Plata y cuando ella fue a buscarla el 19 de enero, lo que recibió fue golpes de parte de su expareja, de quien no reveló su identidad.

"Él se la llevó de vacaciones el 4 de enero para pasar los Reyes y yo permití que se la llevara porque él es su papá, pero cuando yo voy a buscar a la niña no me la quería entregar y me entra a golpes y me intentó ahorcar, y hubo dos vecinas que intercedieron y tuvieron que socorrerme en el lugar donde fui agredida", narra entre lágrimas la mujer.

Natali Nova dijo que cuando acudió a denunciarlo, ya su agresor había puesto una denuncia en contra de ella y solicitado orden de alejamiento, así como la guardia y custodia de la niña.

Asimismo, afirma que ha tratado de recuperar a su hija a través de la Procuraduría Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes, tanto de Puerto Plata como de Santo Domingo, sin que haya recibido ayuda de parte de las autoridades.

En tal sentido, hizo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader; a la procuradora general, Miriam Germán, y a la procuradora Yeni Berenice Reynoso, para que intervengan en su caso.