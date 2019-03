Muñiz reitera jueces de carrera no tienen representación en el CNM

La magistrada Ysis Muñiz Almonte reiteró, ahora ante el pleno del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que los jueces de carrera no se sienten representados ante ese organismo y explicó las motivaciones de las dos comunicaciones que fueron enviadas objetando la participación del magistrado Fran Soto, secretario del Consejo.

La jueza de la Corte Penal del Distrito Nacional y vicepresidenta de la Asociación de Jueces dijo también que han expresado que no están contestes con que el Procurador General de la República sea parte del Consejo y aclaró que tenía conciencia de las implicaciones que tendrían esas declaraciones porque sabía que tarde o temprano se iba a encontrar frente a los miembros del CNM.

Consideró que los pedidos que mediante comunicaciones hizo la asociación estaban dentro de lo racional y que legitimaba más el proceso. “Nos hemos referido en que esto no es nada en particular contra la persona del magistrado Soto, sino en su condición de que no es juez de carrera”, dijo.

“Debo decir que la designación del magistrado Soto como secretario del Consejo obedece al procedimiento que describe la Constitución a esos fines. Lo que nosotros planteábamos era que en este momento, en este escenario, los jueces de carrera, que deberán representar el 75 por ciento de la conformación (de la Suprema) que en su oportunidad ustedes decidan, no tienen una representación porque el magistrado presidente viene del sector externo y el magistrado Soto también”, dijo Muñiz.

Explicó que la designación del magistrado Soto, por sus colegas de la Suprema Corte de Justicia, no está sujeta a ningún plazo, por lo que podría ser revocado en cualquier momento. “El pleno se reúne todos los jueves, era simplemente ponerlo en agenda”, subrayó.

Muñiz dijo que en la actualidad trabaja un proyecto, para someterlo al Consejo del Poder Judicial, que tiene que ver con la evaluación a la que son sometidos los jueces cada año.