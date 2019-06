“No me tienes que empujar”, dice fiscal de SDE a periodista de CNN

En un video subido a las redes se ve al fiscal de la provincia de Santo Domingo Este, Milciades Guzmán, intentar el pasado miércoles explicarle al periodista de CNN, Patrick Opemann, la razón de su confusión sobre la acusación que se hace a los implicados en el atentado en el que resultó herido David Ortiz, y éste rechaza en parte escucharla empujando al magistrado con su mano izquierda.

“No me tienes que empujar, por favor (...) no me toques, no te toco”, le dice Guzmán a Opemann después de concluir la rueda de prensa en donde se dieron los detalles del caso y se mencionó a Sixto David Fernández, como “el objetivo” del plan que tenían los acusados y no a David Ortiz.

“Y tenemos la cortesía de venir donde ti para aclararte que te refieres a un momento de la medida de coerción en donde no sabemos todavía que se trata de David Fernández”, le dice Guzmán al periodista de CNN, y cuando intenta continuar con su explicación es detenido por Opemann, quien lo empuja.

Milciades Guzmán le expone que el martes en la tarde fue que se dieron cuenta que David Ortiz no era el “objetivo” del atentado.

En algunos medios se originó la confusión con la palabra “objetivo” que se cita en la acusación contra Gabriel Alexander Pérez Vizcaíno (a) Hueso y/o Johan. No obstante, el expediente no cita a David Ortiz en el “objetivo”.

Se lee que Pérez Vizcaíno (a) Hueso y/o Yohan se reúne minutos antes del atentado, el domingo 9, con el grupo criminal en una bomba de combustibles ubicada en la avenida Venezuela, esquina Las Américas, a quienes le presenta una fotografía “del objetivo” que tenían que liquidar, se monta con ellos en el vehículo conducido por Luis Alfredo Rivas Clase (a) El Cirujano (prófugo) en el cual estaba abordo María Fernanda Villasmil, alias la venezolana, esta última detenida.

A pesar de no dejar que el fiscal le concluyera su explicación, Opemann le afirma que lo dará a conocer en la transmisión que preparaba hacer en ese momento para su medio.

Ayer jueves, un día después del incidente, también la encargada de Comunicaciones de la Procuraduría General de la República, Julieta Tejada, envió una carta a Opemann pidiéndole una disculpa “por la confusión generada en la rueda de prensa ofrecida”.

En plena rueda de prensa, Opemann cuestionó cómo en los documentos de solicitud de medida de coerción, David Ortiz fue señalado como “el objetivo” del crimen y luego en la rueda de prensa se decía que ese “objetivo” era un hombre al que identificaron como Sixto David Fernández.

En el momento, el procurador contestó negando que ellos hubieran informado eso, a lo que el periodista respondió que tenía los documentos que así lo demostraban.