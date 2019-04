Nuevos jueces de la Suprema asumen hoy con reto de transformar la Justicia

Visión integral

Al leer el documento con el que los miembros del Consejo justificaron su elección, el senador Reinaldo Pared Pérez dijo que ese órgano debía tener una visión integral, cuya meta fuera el fortalecimiento institucional, la consolidación del estado de derecho y la confianza de la ciudadanía en la Justicia.

Recordó que múltiples sectores de la sociedad, durante el proceso de evaluación, estuvieron demandando la renovación de esta alta corte como forma de relanzar el Poder Judicial y avanzar hacia una nueva etapa de reformas, entre estos sectores está el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y organizaciones de la sociedad civil.

“El Consejo Nacional de la Magistratura no puede ser indiferente a estos reclamos, los cuales ponen de manifiesto la existencia de grado de insatisfacción y desconfianza, no desdeñable en sectores relevantes de la sociedad dominicana en el desenvolvimiento del Poder Judicial. De ignorar estos reclamos, el Consejo de la Magistratura no estaría a la altura del mandato constitucional y la responsabilidad que le ha otorgado la Constitución a este órgano clave de nuestro ordenamiento institucional”, dijo Pared Pérez.