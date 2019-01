$!Ojos del país encima del CNM por su evaluación de jueces de la Suprema

Desde que inició el 2019, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) retomó el tema de los cambios en las altas cortes luego de escoger a los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Ahora tiene pendiente evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para su ratificación o sustitución, algo que ha puesto en alerta a algunos sectores del país, que ya se han decantado exigiendo la mayor transparencia en el proceso para evitar un tribunal contaminado desde su origen.

Algunos, como Francisco Álvarez, abogado y miembro del movimiento Participación Ciudadana, ha instado a no quedarse callado y exigir un proceso diáfano, argumentando que se trata del futuro de la justicia dominicano lo que tiene en sus manos en CNM.

“Con evaluación y eventual recomposición de la SCJ nadie puede quedarse callado. Acabe conmigo si es necesario, pero no se quede callado. La suerte justicia depende de lo que hará el CNM en las próximas semanas. Que nuestro silencio no sea excusa. Sin justicia no hay democracia”, planteó en su cuenta de Twitter @Pancho1957.

Agregó: ’ Completamente de acuerdo. Exijámoslo. Reclamémoslo. Demandémoslo. Solo Jueces sin vinculaciones partidarias. No lo tendremos sin luchar, sin que se escuche nuestra voz. El silencio solo favorece a los corruptos. Que se escuche nuestro grito por una justicia independiente”.